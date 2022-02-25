«Ждать было уже нельзя»: почему спецоперация на Украине — стратегически правильное решение

Решение о спецоперации по демилитаризации киевского режима было принято, как никогда вовремя. Официальные власти Украины не собирались решать восьмилетний конфликт в Донбассе мирным путем, помимо этого они всячески напрашивались в НАТО, зная позицию Москвы по этому поводу. Ждать было нельзя. Такую позицию в беседе с ФАН высказала депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Безопасность России и нерушимость наших границ — это святое. Сегодня далеко не все понимают миротворческую миссию нашей страны по обеспечению собственной государственной безопасности, по защите своих граждан, по восстановлению мира в Донецкой и Луганской республиках, жители которых восемь лет терпели настоящий геноцид», — сказала она.

По словам Фроловой, Владимир Путин не зря назвал проведение военной спецоперации «вынужденной мерой». Это действительно так, уверена парламентарий. Поскольку напрямую уже шла речь о подготовке Украины к вступлению в НАТО — ждать было уже нельзя.

Из личного архива Тамары Фроловой /

«Вступление Украины в НАТО могло нанести непоправимый урон нашей стране и русскому народу. Поэтому, безусловно, было принято правильное стратегическое решение. Оно основано на самом главном — желании жить в мире: в родной стране и во всем мире», — заключила она.

При этом шанс решить конфликт в Донбассе и наладить отношения с Россией у президента Украины Владимира Зеленского был. Но из-за того, что вместо переговоров и демаркации границ с признанными Россией ДНР и ЛНР, Киев выбрал позицию силы, усилив обстрел республик, этот шанс сошел на нет. Как выразилась политолог Инна Ветренко, Зеленский теперь нерукопожатный для Кремля. И дальше Москва будет вести переговоры лишь с НАТО и США.