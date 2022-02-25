«Яндекс» начал уведомлять о возможных фейках при связанных с Украиной запросах

Москва, 25 февраля. Компания «Яндекс» уведомляет пользователей о возможных фейковых ответах на запросы, связанные с ситуацией на Украине.

Пользователи Сети заметили, что при поиске информации о ситуации на Украине появляется специальная плашка. Она предупреждает о возможных фейках.

«Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны», — следует из сообщения.

Роскомнадзор ранее проинформировал СМИ о необходимости использовать официальные данные при освещении ситуации в Донбассе. В связи с активизацией боевых действий на этой территории количество недостоверных публикаций увеличилось, напомнили в ведомстве.