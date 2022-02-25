Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:52
11:52
Происшествия
Ростовская шахта «Обуховская» продолжает работу в штатном режиме после обрушения кровли
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
11:43
Происшествия
Пожар охватил гостиницу «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной
11:42
Экономика
Минэкономики Франции назвало стратегическим вопрос цен на газ
11:38
Политика
Премьер Швеции Андерссон: Зеленский подключился к саммиту Евросоюза из бункера
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Киевский режим недоговороспособен: представитель ЛНР Мирошник о возможности переговоров с Украиной

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 11:52
Политика
Киевский режим недоговороспособен: представитель ЛНР Мирошник о возможности переговоров с Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский использует обращения к нации исключительно для оттягивания времени. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Напомним, вчера, 24 февраля, стартовала спецоперация российских войск по защите населения ЛДНР. Несмотря на заявления стран Запада о всеобъемлющей моральной поддержке Украины, в действительности Киев оказался в геополитическом одиночестве, на что обратил внимание президент Зеленский в своем обращении к нации.

«Киев использует [обращения] просто для оттягивания времени, мобилизации сил и попыток соблазнить иностранных стратегических партнеров на какую-то дополнительную помощь», — отметил эксперт.

Относительно возможных переговоров Москвы с властями в Киеве Мирошник указал на полную недоговороспособность текущих украинских политических акторов.

«Сейчас ведение переговоров с режимом, которому отсались считанные дни, который за восемь лет доказал, что они просто недоговороспособны и не являются добросовестными переговорщиками, Которые берут на себя обязательства и не выполняют. Исходя из этого, у меня крайне скептическое отношение к возможности, по крайней мере сейчас, договариваться с этим режимом. Определяться с будущим украинского народа обязательно будет необходимо, но у меня большие сомнения, что это можно будет делать с Зеленским», — заключил эксперт.

Отметим, что недавнее обращение Зеленского не является единственным. Так, ранее в аналогичном выступлении он призывал страны Запада к созданию антивоенной коалиции.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Киевский режим недоговороспособен: представитель ЛНР Мирошник о возможности переговоров с Украиной
россия донбасс украина зеленский
Комментировать