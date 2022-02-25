Киевский режим недоговороспособен: представитель ЛНР Мирошник о возможности переговоров с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский использует обращения к нации исключительно для оттягивания времени. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Напомним, вчера, 24 февраля, стартовала спецоперация российских войск по защите населения ЛДНР. Несмотря на заявления стран Запада о всеобъемлющей моральной поддержке Украины, в действительности Киев оказался в геополитическом одиночестве, на что обратил внимание президент Зеленский в своем обращении к нации.

«Киев использует [обращения] просто для оттягивания времени, мобилизации сил и попыток соблазнить иностранных стратегических партнеров на какую-то дополнительную помощь», — отметил эксперт.

Относительно возможных переговоров Москвы с властями в Киеве Мирошник указал на полную недоговороспособность текущих украинских политических акторов.

«Сейчас ведение переговоров с режимом, которому отсались считанные дни, который за восемь лет доказал, что они просто недоговороспособны и не являются добросовестными переговорщиками, Которые берут на себя обязательства и не выполняют. Исходя из этого, у меня крайне скептическое отношение к возможности, по крайней мере сейчас, договариваться с этим режимом. Определяться с будущим украинского народа обязательно будет необходимо, но у меня большие сомнения, что это можно будет делать с Зеленским», — заключил эксперт.

Отметим, что недавнее обращение Зеленского не является единственным. Так, ранее в аналогичном выступлении он призывал страны Запада к созданию антивоенной коалиции.