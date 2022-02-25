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Ливийский политик Махмуд Хасан обвинил Запад в обострении ситуации на Украине

Весь мир
Ливийский политик Махмуд Хасан обвинил Запад в обострении ситуации на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 25 февраля. Видный ливийский политический деятель Махмуд Абдель Азиз Хасан считает, что ответственность за обострение ситуации на территориях ЛДНР и Украины лежит на США и Европейском союзе.

У себя в Facebook он выразил личное мнение относительно происходящего в Восточной Европе. По его словам, нынешний конфликт провоцирован Западом.

«Именно Соединенные Штаты и Европа втянули Украину в неоправданную вражду с Москвой. Теперь они говорят украинцам: «Мы можем только молиться за вас»», — написал Махмуд Хасан.

Он обвинил государства Запада в том, что они, развязав противостояние между двумя странами, теперь не стремятся как-либо помочь Киеву. Руководство восточноевропейской республики, несмотря на уверения зарубежных политиков, осталось один на один с проблемой, сложившейся по вине Вашингтона.

«США продают Украине иллюзии: Пентагон заявил, что использование ими разведданных ослабляет моральные позиции Кремля», — сказал политик.

Ливиец напомнил, что у власти в Киеве находится Владимир Зеленский, комик и кинопродюсер. Он указал на его некомпетентность в принятии важных политических решений.

«Президент Украины — актер. Просто для сведения», — сказал Хасан.

Ранее ливийцы раскритиковали заявления главы МИД нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш. Министр призвала Россию воздержаться от проведения военной операции и заявила об отказе признавать независимость ЛНР и ДНР.

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