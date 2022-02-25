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Глава ДНР Пушилин: многие украинские военные слагают оружие

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 10:50
Политика
Глава ДНР Пушилин: многие украинские военные слагают оружие
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Донецк, 25 февраля. Ситуация в Донбассе меняется, на это указывают некоторые признаки. О них рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, некоторые украинские военные понимают, что сопротивляться бесполезно. Они начинают сдаваться.

Также политик сообщил: за прошедшую ночь с 24 на 25 февраля среди военных республики есть погибшие и раненные.

Денис Пушилин ранее рассказал, что в ДНР приостановили эвакуацию местных жителей в Россию. Власти республики вывозили в РФ женщин с детьми и пожилых людей. Эвакуация была объявлена 18 февраля. Более 40 регионов России заявили о готовности принять беженцев.

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