«Газпром»: транзит топлива через Украину осуществляется в штатном режиме

Москва, 25 февраля. Прокачка газа через украинскую газотранспортную систему ведется в штатном режиме, сообщают в «Газпроме». Со вчерашнего дня заявка выросла с 60 млн кубометров до 83 млн кубометров.

На фоне обострения конфликта в Донбассе цены на нефть и газ на мировых рынках существенно выросли. Стоимость марки Brent превысила 100 долларов за баррель. Газ подорожал до 1042 доллара за тысячу кубометров.

Аналитики прогнозируют повышение цен до 120 долларов за баррель нефти и более 1200 долларов за тысячу кубометров газа. При этом глава немецкого концерна Unipe Клаус-Дитер Маубах ранее заявил, что холдинг «Газпром» всегда был надежным партнером.