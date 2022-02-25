Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:52
11:52
Общество
Оперштаб сообщил о 7572 случаях коронавируса в Петербурге за сути
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
11:43
Происшествия
Пожар охватил гостиницу «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной
11:42
Экономика
Минэкономики Франции назвало стратегическим вопрос цен на газ
11:38
Политика
Премьер Швеции Андерссон: Зеленский подключился к саммиту Евросоюза из бункера
11:37
Экономика
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Горячая линия для оказания психологической помощи гражданам появилась в России

Общество
Горячая линия для оказания психологической помощи гражданам появилась в России
pexels.com  /  Alex Green: Pexels

Москва, 25 февраля. Россияне и беженцы из Донбасса могут воспользоваться помощью психологов. Соответствующую горячую линию создали Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Военная спецоперация, которая проводится на Украине, может стать причиной психологических травм у гражданского населения. В связи с этим любой желающий может поговорить о своих страхах и переживаниях со специалистами. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-800-222-55-71.

«Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организована круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Киев ранее обстрелял Донецкую и Луганскую народные республики. Россия в свою очередь объявила о начале спецоперации для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин накануне объяснил, что эта мера стала вынужденной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Горячая линия для оказания психологической помощи гражданам появилась в России
донбасс психологи горячая линия
Комментировать