Горячая линия для оказания психологической помощи гражданам появилась в России

Москва, 25 февраля. Россияне и беженцы из Донбасса могут воспользоваться помощью психологов. Соответствующую горячую линию создали Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Военная спецоперация, которая проводится на Украине, может стать причиной психологических травм у гражданского населения. В связи с этим любой желающий может поговорить о своих страхах и переживаниях со специалистами. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-800-222-55-71.

«Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организована круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Киев ранее обстрелял Донецкую и Луганскую народные республики. Россия в свою очередь объявила о начале спецоперации для помощи Донбассу. Президент РФ Владимир Путин накануне объяснил, что эта мера стала вынужденной.