Горловка (ДНР), 25 февраля. Вооруженные силы Украины открыли огонь по социальным объектам в Горловке в ДНР. Об этом заявил глава администрации города Иван Приходько.

Согласно имеющейся информации, в здание одной из горловских школ попал украинский снаряд. Теперь стало известно, что в результате этого обстрела погибли двое учителей.

«В школу в Горловке обстреляли. Погибли два учителя, две женщины. Сегодня там обычный рабочий день. Били прицельно. Чуть позже будут кадры», — сообщил ФАН подробности военный корреспондент Александр Сладков.

Стоит отметить, до этого Приходько сообщал, что украинская армия продолжает обстрелы Горловки, применяя крупнокалиберную артиллерию и минометы.