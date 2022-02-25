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Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Сладков: Двое учителей погибли в Горловке в результате обстрела школы со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 10:45
Армия
Военкор Сладков: Двое учителей погибли в Горловке в результате обстрела школы со стороны ВСУ
Новостное агентство «Харьков»  /  Георгий Медведев

Горловка (ДНР), 25 февраля. Вооруженные силы Украины открыли огонь по социальным объектам в Горловке в ДНР. Об этом заявил глава администрации города Иван Приходько.

Согласно имеющейся информации, в здание одной из горловских школ попал украинский снаряд. Теперь стало известно, что в результате этого обстрела погибли двое учителей.

«В школу в Горловке обстреляли. Погибли два учителя, две женщины. Сегодня там обычный рабочий день. Били прицельно. Чуть позже будут кадры», — сообщил ФАН подробности военный корреспондент Александр Сладков.

Стоит отметить, до этого Приходько сообщал, что украинская армия продолжает обстрелы Горловки, применяя крупнокалиберную артиллерию и минометы.

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