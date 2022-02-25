В Минобороны РФ рассказали о последних событиях спецоперации на Украине

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.

«Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов», — сказал Конашенков.

Сложившие оружие украинцы рассказывают об участившихся случаях самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ.

«На данный момент подразделениями Вооруженных сил РФ завершено блокирование Чернигова. Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения», — отметил генерал-майор.

24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации была проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.

«При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — добавил Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям.

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — заявил он.

Игорь Конашенков также обратился к украинским гражданам и подчеркнул, что националистическое руководство Украины применяет террористические методы, используя своих граждан как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.