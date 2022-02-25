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Режиссер Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом «Бэтмена»

Общество
Режиссер Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом «Бэтмена»
Prt Scr youtube.com  /  Movie Трейлеры HD

Москва, 25 февраля. Режиссер Мэтт Ривз во время премьерного показала фильма «Бэтмен» в Лондоне сообщил о работе над сиквелом. Подробности он раскрывать не стал.

Несмотря на то что боевик еще не вышел в широкий прокат, по словам кинематографиста, он уже подкинул идеи студии Warner Bros. Он рассчитывает, что его задумки воплотятся в реальность.

Помимо сиквела «Бэтмена» Ривз работает над другим проектом. Речь идет о картине для стримингового сервиса HBO Max, посвященной героям из комиксов DC.

«Мы делаем шоу «Пингвин» («Penguin») с Колином [Фарреллом]. Оно будет очень крутым. Мы также работаем над некоторыми другими проектами», — приводит Comingsoon.net. слова режиссера.

Российская премьера фильма «Бэтмен» состоится 2 марта. За день до официальной даты выхода картины состоится закрытый показ в Москве.

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кино ривз бэтмен
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