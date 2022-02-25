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Зеленский остался в полном одиночестве: почему НАТО забыла про Украину

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 11:43
Политика
Зеленский остался в полном одиночестве: почему НАТО забыла про Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Запад использовал киевский режим в своих интересах и в случае его коллапса просто умоет руки. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве.

«Это закономерно. Он что думал? Когда пес, которого натаскали лаять на медведя, получает какую-то адекватную реакцию, его кто-то будет защищать? Это — шпана, которую использовал Запад», — высказал свое мнение депутат Госдумы.

Виталий Милонов также отметил, что всегда знал, каким будет итог для нынешнего президента Украины.

«В беседах с нашими западными партнерами говорю: ребята, вы, когда это все делали и использовали [Зеленского] как вам надо, вы же не сказали ему, что, когда придет время расплаты за все это безумие, вы его оставите. Он останется с сине-желтым флагом в абсолютном одиночестве», — заявил собеседник ФАН.

Использованный клоун. Почему Зеленский будет погибать в одиночестве
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что нынешняя ситуация иллюстрирует типичную стратегию зарубежных партнеров.

«Запад использовал его. Запад боится действовать сам, поэтому использует комиков, а когда комикам дают по ушам, отходит в сторону», — резюмировал свою точку зрения народный избранник.

Ранее актер Александр Збруев в беседе с ФАН поддержал решение России признать независимость республик Донбасса. Он подчеркнул, что всему миру стоит отказаться от насилия.

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Все новости / Политика / Зеленский остался в полном одиночестве: почему НАТО забыла про Украину
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