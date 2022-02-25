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Минэнерго Турции предупредило о подорожании российского газа

Экономика
Минэнерго Турции предупредило о подорожании российского газа
Федеральное агентство новостей

Анкара, 25 февраля. Турция заявила о бесперебойных поставках российского газа. При этом министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез не исключил роста цен на топливо, сообщает РИА Новости.

Россия выполняет условия контракта в полном объеме — проблем нет никаких, несмотря на напряженную ситуацию на Украине, приводит слова Донмеза РИА Новости.

В то же время он считает, что обострение конфликта в Донбассе может негативно повлиять на цены. Турция получает российский газ по одному из самых низких тарифов в Европе. В Анкаре рассчитывают сохранить это преимущества, однако эксперты считают, что туркам не стоит рассчитывать на дополнительные скидки.

Тем временем ожидается, что объем турецких подземных хранилищ в следующем году достигнет 10 млрд кубометров газа.

Профессор ВШЭ Евгений Коган ранее констатировал ситуацию идеального шторма на рынках. Новые санкции против РФ наверняка коснутся технологической и финансовой сфер, а вот запреты на продажу газа и нефти маловероятны, цитирует его INFOX.

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турция газ поставки газа цены на газ Россия и Турция
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