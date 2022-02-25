Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:51
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
11:43
Происшествия
Пожар охватил гостиницу «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной
11:42
Экономика
Минэкономики Франции назвало стратегическим вопрос цен на газ
11:38
Политика
Премьер Швеции Андерссон: Зеленский подключился к саммиту Евросоюза из бункера
11:37
Экономика
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции
11:36
Весь мир
Два человека погибли в ходе столкновения на границе Афганистана с Пакистаном
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Посол России в Японии Галузин возмутился мнением США о собственной «исключительности»

Политика
Посол России в Японии Галузин возмутился мнением США о собственной «исключительности»
pixabay.com

Токио, 25 февраля. Поведение западных стран, включая США, опасно для мирового порядка. Так считает посол России в Японии Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что иностранные государства наказывают санкциями всех, кто имеет отличную от них точку зрения.

«Проблема в том, что западные страны с США во главе уверены в своей исключительности, в своем превосходстве, в возможности наказывать тех, кто не согласен с их политикой, кто независимо преследует свои национальные интересы. И это проблема не только для России, это проблема для всего международного сообщества», — сказал Галузин на пресс-конференции.

Ранее посол предупредил Японию, что Россия ответит на санкции. Токио ранее прекратил выдачу виз гражданам РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол России в Японии Галузин возмутился мнением США о собственной «исключительности»
санкции япония донбасс посол
Комментировать