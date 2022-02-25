Посол России в Японии Галузин возмутился мнением США о собственной «исключительности»

Токио, 25 февраля. Поведение западных стран, включая США, опасно для мирового порядка. Так считает посол России в Японии Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что иностранные государства наказывают санкциями всех, кто имеет отличную от них точку зрения.

«Проблема в том, что западные страны с США во главе уверены в своей исключительности, в своем превосходстве, в возможности наказывать тех, кто не согласен с их политикой, кто независимо преследует свои национальные интересы. И это проблема не только для России, это проблема для всего международного сообщества», — сказал Галузин на пресс-конференции.