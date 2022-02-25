Турчак заявил о доставке 800 тонн гуманитарного груза от «Единой России» в Ростов

Москва, 25 февраля. Партия «Единая Россия» уже направила в Ростов 800 тонн гуманитарного груза для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что материальная помощь распределена по пунктам временного размещения. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак также сообщил, что границу России на данный момент пересекли уже более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Причем больше половины из них — дети.

Президент России Владимир Путин ранее назвал специальную операцию в ЛДНР вынужденной мерой. По словам главы государства, Киев не оставил Москве другого выбора.