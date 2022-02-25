Сирены гражданской обороны сработали в Киеве утром 25 февраля

Киев, 25 февраля. Звуки сирен гражданской обороны неожиданно раздались в Киеве утром в пятницу, 25 февраля, передает Reuters.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в Дарницком районе украинской столицы. Прямая трансляция велась с площади Независимости в центре Киева.

Кроме того, местные жители слышали звуки сирен в Киеве и накануне в четверг, 24 февраля. Подобные сообщения поступали из разных регионов страны.

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