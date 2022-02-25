«Превратятся в маргиналов»: политолог Мирзаян о судьбе майданной элиты при нейтральном статусе

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на заявление об отсутствии страха при обсуждении нейтрального статуса его страны, все же не готов всерьез говорить о нем. По словам эксперта, помимо президента, серьезные решения по дальнейшей судьбе страны принимают «майданные элиты».

«Эти элиты могут существовать только в условиях полуконфликта с Россией, так называемой «гибридной войны», когда с Россией типа воюем, но при этом российских войск нет», — заявил Геворг Мирзаян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, если раньше представители этого сообщества были обычными олигархами, то после 2014 года серьезно радикализировались. Однако нейтральный статус по-прежнему остается гарантией безопасности Украины.

«Они, в силу идеологии, в силу их слов, позиции антироссийской, не могут существовать при нейтральном статусе. Если будет нейтральный статус, федерализация Украины, нынешние майданные элиты исчезнут. Их просто не изберут, грубо говоря. Они просто превратятся в маргиналов», — высказал свое мнение эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее ФАН писал об итогах первого дня спецоперации России. Алексей Суконкин рассказал о своем видении ситуации на Донбассе и Украине в целом. Автор дает оценку подготовке «самой сильной армии Европы» и последствиям долгих восьми лет геноцида, возглавляемого украинскими националистами. По его мнению, именно заявление Зеленского о восстановлении ядерного статуса страны не оставило выбора российским властям.