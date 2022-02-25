Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 11:51
11:48
Политика
Офис Зеленского сообщил о закрытии воздушного пространства и всех портов Украины
11:47
Общество
Росавиация заявила об ограничении использования воздушного пространства для Великобритании
11:45
Весь мир
Ливия подтвердила перебои с экспортом нефти
11:45
Общество
Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала
11:43
Армия
Военкор Сладков рассказал о масштабных потерях ВСУ
11:43
Происшествия
Пожар охватил гостиницу «Санкт-Петербург» на Пироговской набережной
11:42
Экономика
Минэкономики Франции назвало стратегическим вопрос цен на газ
11:38
Политика
Премьер Швеции Андерссон: Зеленский подключился к саммиту Евросоюза из бункера
11:37
Экономика
Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции
11:36
Весь мир
Два человека погибли в ходе столкновения на границе Афганистана с Пакистаном
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Москвичи начали расходовать в три раза меньше воды
Общество
Москвичи начали расходовать в три раза меньше воды
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Дон-ТР

Москва, 25 февраля. В Москве и ближнем Подмосковье за прошедшие 10 лет потребление воды уменьшилось почти на треть. В то время, как число потребителей постоянно растет.

Достигнуть столь высоких показателей удалось благодаря рациональному водопользованию, сообщает издание «Вести Подмосковья». Было построено и отремонтировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей. В 2022 году планируют проложить и обновить 224 километра. Кроме того, в эти годы многие промышленные предприятия были удалены за пределы столицы, а жильцам помогают экономить счетчики, экономичные бытовая техника и сантехника.

Качество воды контролируют от водоисточников до распределительной сети. Очищают воду мембранные фильтры и ультрафиолетовое обеззараживание. На двух из четырех станций водоподготовки применяется современная технология очистки — озоносорбция.

Ранее ФАН писал, что качество питьевой воды в Ростовской области не соответствует заявленным нормам. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Москвичи начали расходовать в три раза меньше воды
москва вода расход водопользование
Комментировать