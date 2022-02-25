Москвичи начали расходовать в три раза меньше воды

Москва, 25 февраля. В Москве и ближнем Подмосковье за прошедшие 10 лет потребление воды уменьшилось почти на треть. В то время, как число потребителей постоянно растет.

Достигнуть столь высоких показателей удалось благодаря рациональному водопользованию, сообщает издание «Вести Подмосковья». Было построено и отремонтировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей. В 2022 году планируют проложить и обновить 224 километра. Кроме того, в эти годы многие промышленные предприятия были удалены за пределы столицы, а жильцам помогают экономить счетчики, экономичные бытовая техника и сантехника.

Качество воды контролируют от водоисточников до распределительной сети. Очищают воду мембранные фильтры и ультрафиолетовое обеззараживание. На двух из четырех станций водоподготовки применяется современная технология очистки — озоносорбция.

Ранее ФАН писал, что качество питьевой воды в Ростовской области не соответствует заявленным нормам. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.