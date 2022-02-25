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Макрон: размещение французских военных в Румынии будет ускорено

Армия
Макрон: размещение французских военных в Румынии будет ускорено
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 25 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен ускорить процесс размещения французских военных в Румынии в рамках усиления НАТО в Восточной Европе.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что Париж ускорить размещение военных в Румынии и отправить войска в Эстонию из-за ситуации на Украине.

«Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО», — сообщил французский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал усиление Североатлантического альянса на восточном фланге. Целесообразность переброски военного контингента в Европу также изучает администрация Белого дома.

США также анонсировали экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине. Как сообщает RT, встреча в формате видеоконференции назначена на 17:00 по московскому времени 25 февраля.

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