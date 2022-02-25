Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках

Москва, 25 февраля. Многие российские артисты не уклонились от воинского долга и побывали в горячих точках. Среди них Евгений Сидихин, Алексей Балабанов, Евгений Бунтов и другие.

Эти артисты не понаслышке знают, что такое реальная война. Поэтому свои роли в боевиках они исполняют без дублеров и подсказок режиссера.

ТАСС / Величкин Сергей,Родионов Владимир

Евгений Сидихин («За последней чертой», «Бандитский Петербург», «Позывной "Стая"») с детства мечтал стать актером, после школы его призвали служить. После нескольких месяцев в учебном батальоне его отправили в Афганистан.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Режиссер Алексей Балабанов («Груз 200», дилогия «Брат», «Жмурки») служил в авиации, совершил немало вылетов в Афганистан. Судя по всему, ему приходилось попадать в серьезные переделки, что легло в основу многих его картин. Зрителям запомнилась криминальная драма Балабанова «Кочегар» о ветеране Афганистана из Якутии.

шурави.екатеринбург.рф / Официальный портал г.Екатеринбурга

Актер Евгений Бунтов («Груз 300», «Золотой полоз») два года отслужил в десантных войсках, воевал в Афганистане, за что получил орден «Красной звезды». После возвращения на родину артист увлекся музыкой, сочинял песни о войне. Бунтову стали поступать предложения от режиссеров, он снялся в нескольких картинах, но любовь к музыке оказалась сильнее.

Global Look Press / Natalya Loginova

Сергей Говорухин стал известным как военный корреспондент. Он работал в Афганистане, Таджикистане, Югославии и Чечне, делал сюжеты о военных операциях. За свою работу журналист получил Орден Мужества и медаль «За отвагу». Говорухин снял несколько картин — «Прокляты и забыты», «Никто, кроме нас», «Земля людей».

ТАСС / Шамуков Руслан

Актер Константин Балакирев («Крепость Бадабер», «Медвежья хватка», «Рубеж») попал в Чечню в самый разгар боевых действий. Он участвовал в операциях по зачистке населенных пунктов от террористов. За проявленную смелость Балакирев получил медаль «За Отвагу».

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