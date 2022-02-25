Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:25
10:24
Общество
Сирены гражданской обороны сработали в Киеве утром 25 февраля
10:23
Экономика
Котировки газа в Европе снизились на 21%
10:23
Общество
«Укржелдорога» отменила ряд пригородных поездов по всей стране
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках

Общество
Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
Кадр из фильма «Чужая сестра»

Москва, 25 февраля. Многие российские артисты не уклонились от воинского долга и побывали в горячих точках. Среди них Евгений Сидихин, Алексей Балабанов, Евгений Бунтов и другие.

Эти артисты не понаслышке знают, что такое реальная война. Поэтому свои роли в боевиках они исполняют без дублеров и подсказок режиссера.

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
ТАСС / Величкин Сергей,Родионов Владимир

Евгений Сидихин («За последней чертой», «Бандитский Петербург», «Позывной "Стая"») с детства мечтал стать актером, после школы его призвали служить. После нескольких месяцев в учебном батальоне его отправили в Афганистан.

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Режиссер Алексей Балабанов («Груз 200», дилогия «Брат», «Жмурки») служил в авиации, совершил немало вылетов в Афганистан. Судя по всему, ему приходилось попадать в серьезные переделки, что легло в основу многих его картин. Зрителям запомнилась криминальная драма Балабанова «Кочегар» о ветеране Афганистана из Якутии.

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
шурави.екатеринбург.рф / Официальный портал г.Екатеринбурга

Актер Евгений Бунтов («Груз 300», «Золотой полоз») два года отслужил в десантных войсках, воевал в Афганистане, за что получил орден «Красной звезды». После возвращения на родину артист увлекся музыкой, сочинял песни о войне. Бунтову стали поступать предложения от режиссеров, он снялся в нескольких картинах, но любовь к музыке оказалась сильнее.

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
Global Look Press / Natalya Loginova

Сергей Говорухин стал известным как военный корреспондент. Он работал в Афганистане, Таджикистане, Югославии и Чечне, делал сюжеты о военных операциях. За свою работу журналист получил Орден Мужества и медаль «За отвагу». Говорухин снял несколько картин — «Прокляты и забыты», «Никто, кроме нас», «Земля людей».

Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
ТАСС / Шамуков Руслан

Актер Константин Балакирев («Крепость Бадабер», «Медвежья хватка», «Рубеж») попал в Чечню в самый разгар боевых действий. Он участвовал в операциях по зачистке населенных пунктов от террористов. За проявленную смелость Балакирев получил медаль «За Отвагу».

Ранее экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила, что из-за отмены рейсов в аэропорту Симферополя добирается в Москву на машине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
актеры горячие точки сидихин
Комментировать