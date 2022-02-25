Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:24
10:23
Общество
«Укржелдорога» отменила ряд пригородных поездов по всей стране
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
10:15
Политика
Президент Казахстана Токаев снял с поста главу МВД Тургумбаева
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Появилось видео с украинскими пограничниками, перешедшими на сторону России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 10:17
Политика
Появилось видео с украинскими пограничниками, перешедшими на сторону России
dpsu.gov.ua  /  Державна прикордонна служба України

Симферополь, 25 февраля. Опубликована видеозапись с украинскими пограничниками, которые отказались служить своей стране и покинули КПП на крымском полуострове.

Многим из отказавшихся служить Украине пограничникам не более 20 лет. Командование забыло о них сразу после начала операции по денацификации и демилитаризации. Мужчины признались, что порядки в их стране не устраивают многих военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в защиту жителей Донбасса. Глава государства назвал эту меру вынужденной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Появилось видео с украинскими пограничниками, перешедшими на сторону России
донбасс крым пограничники
Комментировать