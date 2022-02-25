Появилось видео с украинскими пограничниками, перешедшими на сторону России

Симферополь, 25 февраля. Опубликована видеозапись с украинскими пограничниками, которые отказались служить своей стране и покинули КПП на крымском полуострове.

Многим из отказавшихся служить Украине пограничникам не более 20 лет. Командование забыло о них сразу после начала операции по денацификации и демилитаризации. Мужчины признались, что порядки в их стране не устраивают многих военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в защиту жителей Донбасса. Глава государства назвал эту меру вынужденной.