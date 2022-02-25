Помощником президента Казахстана и секретарем Совбеза стал генпрокурор Нурдаулетов

Нур-Султан, 25 февраля. Помощником президента Казахстана и секретарем Совета безопасности назначили генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Об этом сообщили специалисты пресс-службы главы государства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Согласно другому документу, ранее работающий на должности помощника президента Казахстана – секретаря Совбеза Асет Исекешев был освобожден от поста секретаря СБ. При этом он продолжает выполнять свои должностные обязанности на месте помощника Токаева.

«Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – секретарем совета безопасности Республики Казахстан, освободив от должности генерального прокурора Республики Казахстан», – гласит официальный документ.

Ранее президент Казахстана сообщил о намерении занимать пост лидера страны в течение двух сроков, но не более. Токаев считает своей миссией в стране трансформацию ее политической системы.