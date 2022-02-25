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Двух взрослых и ребенка спасли из полыхающего жилого дома в Хакасии

Общество
Двух взрослых и ребенка спасли из полыхающего жилого дома в Хакасии
pixabay.com

Абакан, 25 февраля. Огонь охватил многоквартирный жилой дом в Черногорске. Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, возгорание началось на первом этаже, дым распространился по подъезду. Пламя разошлось на площади 25 квадратных метров. Требовалась эвакуация жильцов. Прибывшие на место специалисты, используя дыхательные аппараты, вывели из опасной зоны двух взрослых и ребенка и тем самым спасли их жизни.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало замыкание электророзетки. Устройство, куда были подключены холодильник, морозильная камера, микроволновка и чайник, оказалось перегружено.

В Оренбургской области сотрудники МЧС и добровольцы потушили крупный пожар, передает РИА 56. Пострадавших и погибших нет.

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