Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком

Москва, 25 февраля. Продажи по программе туристического кешбэка завершатся досрочно. Их закроют в ночь на 1 марта.

Выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены путешественникам, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. У тех, кто еще планировал воспользоваться программой кешбэка, есть несколько дней, чтобы приобрести путевки, напомнили в ведомстве.

Пассажирам отмененных на юг рейсов напомнили о возможности вернуть средства или обменять билеты. Ограничение на перелеты в некоторые регионы РФ продлится до 2 марта. Путешественников призывают не направляться в южную часть страны, где закрыты аэропорты.