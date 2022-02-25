Квентин Тарантино ведет переговоры о съемках продолжения сериала «Правосудие»

Вашингтон, 25 февраля. Американский режиссер Квентин Тарантино ведет переговоры о съемках одного или двух эпизодов продолжения популярного сериала «Правосудие», которое получило название Justified: City Primeval.

Канал FX заказал возрождение криминального проекта еще в начале этого года. Главную роль исполнит Тимоти Олифант, который играл в «Правосудии» с 2010 по 2015 годы.

Новый мини-сериал вдохновлен романом Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Тарантино является большим поклонником творчества писателя, поэтому загорелся мыслью о съемках нескольких эпизодов сериала, пишет Variety.

В прошлом году в России вышел дебютный роман Тарантино «Однажды в Голливуде». Это полноценное произведение с героями, известными по одноименному фильму режиссера.