Москва, 25 февраля. Европейские газовые котировки могут обновить исторический максимум из-за событий на Украине, предупредила в интервью РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Скачок цен на голубое топливо, по ее словам, способен произойти как в ближайшее время, так и в течение недели. Причиной станет «военная премия».

«Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке "военная премия" может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — считает Белова.

Спотовая цена газа в Европе 24 февраля на хабе TTF уже превысила 1400 долларов за тысячу кубометров. Это является максимальным значением с начала октября, когда стоимость взлетала почти до 2000 долларов.

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар ранее выразил мнение, что против российского газа никто не будет вводить не будет. Это самоубийственно, цитирует его «ФедералПресс».