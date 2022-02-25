Посол России в Италии: подорожание нефти может сказаться на экономике ЕС

Рим, 25 февраля. Рост цен на нефть может негативно сказаться на европейских домохозяйств, полагает посол РФ в Италии Сергей Разов. По его словам, Россия не хочет наносить ущерб мировой экономики, передает информационное агентство «Прайм».

Начало военной спецоперации на Украине спровоцировало страх на мировых энергорынках. Это может негативно сказаться на экономике, полагает дипломат.

«Резко пошли вверх цены на энергоносители. Это может отразиться на экономике ЕС, включая Италию, и на благосостоянии граждан», — сказал он.

Напомним, что целью спецоперации является демилитаризация Украины. В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что обстрелы украинских военных объектов не несут опасности для мирных жителей.