Финский «Йокерит» выйдет из состава участников КХЛ и-за ситуации на Украине

Хельсинки, 25 февраля. Руководство финского «Йокерита» приняло решение сняться с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина и выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Такое решение руководство «джокеров» приняло в связи с нестабильной обстановкой на территории Украины. Практически все титульные спонсоры команды отказались от дальнейшего сотрудничества с «Йокеритом» в случае, если те продолжат выступать в КХЛ. На данный момент руководство клуба из Хельсинки готовит официальный пресс-релиз, в котором будет рассказано о дальнейших планах клуба.

Ранее стало известно, что тольяттинская «Лада» будет возвращаться с матча плей-офф Высшей хоккейной лиги против ХК «Ростов» на автобусе. Данное решение принято в связи с закрытием аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.