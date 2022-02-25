Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:24
10:23
Экономика
Котировки газа в Европе снизились на 21%
10:23
Общество
«Укржелдорога» отменила ряд пригородных поездов по всей стране
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Финский «Йокерит» выйдет из состава участников КХЛ и-за ситуации на Украине

Спорт
Финский «Йокерит» выйдет из состава участников КХЛ и-за ситуации на Украине
Global Look Press  /  Edijs Palens

Хельсинки, 25 февраля. Руководство финского «Йокерита» приняло решение сняться с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина и выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Такое решение руководство «джокеров» приняло в связи с нестабильной обстановкой на территории Украины. Практически все титульные спонсоры команды отказались от дальнейшего сотрудничества с «Йокеритом» в случае, если те продолжат выступать в КХЛ. На данный момент руководство клуба из Хельсинки готовит официальный пресс-релиз, в котором будет рассказано о дальнейших планах клуба.

Ранее стало известно, что тольяттинская «Лада» будет возвращаться с матча плей-офф Высшей хоккейной лиги против ХК «Ростов» на автобусе. Данное решение принято в связи с закрытием аэропорта Платов в Ростове-на-Дону.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Финский «Йокерит» выйдет из состава участников КХЛ и-за ситуации на Украине
финляндия хоккей йокерит кхл
Комментировать