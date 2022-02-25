Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:24
10:23
Экономика
Котировки газа в Европе снизились на 21%
10:23
Общество
«Укржелдорога» отменила ряд пригородных поездов по всей стране
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Зеленский заявил о необходимости создать антивоенную коалицию

Политика
Зеленский заявил о необходимости создать антивоенную коалицию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 февраля. Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. Так считает президент страны Владимир Зеленский.

Он выразил свою позицию, опубликовав пост в Twitter.

«Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции», — написал Владимир Зеленский.

Глава государства ранее заявил: Европа боится защищать Украину. Он посетовал, что ни один из западных лидеров не дал ему четкого ответа на вопрос о вступлении в НАТО.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в отношении Украины. По его словам, Москва не будет оккупировать территории соседнего государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский заявил о необходимости создать антивоенную коалицию
украина донбасс зеленский
Комментировать