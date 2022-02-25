Зеленский заявил о необходимости создать антивоенную коалицию

Киев, 25 февраля. Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. Так считает президент страны Владимир Зеленский.

Он выразил свою позицию, опубликовав пост в Twitter.

«Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции», — написал Владимир Зеленский.

Глава государства ранее заявил: Европа боится защищать Украину. Он посетовал, что ни один из западных лидеров не дал ему четкого ответа на вопрос о вступлении в НАТО.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в отношении Украины. По его словам, Москва не будет оккупировать территории соседнего государства.