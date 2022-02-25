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Заявка на транзит российского газа через Украину выросла до 100 млн «кубов»

Экономика
Заявка на транзит российского газа через Украину выросла до 100 млн «кубов»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 февраля. Запрос на поставки голубого топлива из РФ через украинскую территорию 25 февраля вырос на 19% по сравнению с предыдущим днем, сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

Заявка увеличилась до 100 млн кубометров в сутки. Новый объем почти достиг отметки долгосрочного бронирования магистрали — порядка 109,5 млн кубометров в сутки. Запрос на поставки энергоресурса по газопроводу «Северный поток» остался на уровне в 170 млн кубометров в сутки.

Однако транзит газа из РФ в направлении ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» не осуществляется. «Газпром» остановил поставки по магистрали еще в декабре прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны потребителей из Европы.

Российская компания днем ранее сообщила, что транзит газа через Украину увеличился до 83,9 млн кубометров.

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Газпром украина европа поставки газа
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