Заявка на транзит российского газа через Украину выросла до 100 млн «кубов»

Киев, 25 февраля. Запрос на поставки голубого топлива из РФ через украинскую территорию 25 февраля вырос на 19% по сравнению с предыдущим днем, сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

Заявка увеличилась до 100 млн кубометров в сутки. Новый объем почти достиг отметки долгосрочного бронирования магистрали — порядка 109,5 млн кубометров в сутки. Запрос на поставки энергоресурса по газопроводу «Северный поток» остался на уровне в 170 млн кубометров в сутки.

Однако транзит газа из РФ в направлении ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» не осуществляется. «Газпром» остановил поставки по магистрали еще в декабре прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны потребителей из Европы.

Российская компания днем ранее сообщила, что транзит газа через Украину увеличился до 83,9 млн кубометров.