Украинцы смогут оставаться в Эстонии дольше срока оснований для пребывания

Таллин, 25 февраля. Власти Эстонии разрешили гражданам Украины оставаться в стране после истечения срока оснований для пребывания.

Согласно решению гендиректора департамента полиции и погранохраны, украинцы, у которых истекает срок оснований для пребывания в Эстонии, смогут находится в стране. Также в Эстонию без визы могут приехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта.

Правительство Великобритании не исключает, что РФ может быть отключена от международной межбанковской системы переводов SWIFT на фоне проведения спецоперации в Донбассе. Ряд стран, в том числе Эстония, поддержали такую меру.