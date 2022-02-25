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Украинцы смогут оставаться в Эстонии дольше срока оснований для пребывания

Общество
Украинцы смогут оставаться в Эстонии дольше срока оснований для пребывания
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Таллин, 25 февраля. Власти Эстонии разрешили гражданам Украины оставаться в стране после истечения срока оснований для пребывания.

Согласно решению гендиректора департамента полиции и погранохраны, украинцы, у которых истекает срок оснований для пребывания в Эстонии, смогут находится в стране. Также в Эстонию без визы могут приехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта.

Правительство Великобритании не исключает, что РФ может быть отключена от международной межбанковской системы переводов SWIFT на фоне проведения спецоперации в Донбассе. Ряд стран, в том числе Эстония, поддержали такую меру.

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донбасс эстония украинцы сроки
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