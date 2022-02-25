Джокович обратился к Медведеву, который возглавит рейтинг ATP

Белград, 25 февраля. Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву, который впервые в карьере станет лидером рейтинга ATP.

Новак Джокович в stories своего Instagram-аккаунта поздравил лидера мужской сборной России Даниила Медведева с предстоящим лидерством в рейтинге ATP. Сербский теннисист опубликовал фотографию со второй ракеткой мира и тегнул финалиста Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Также поздравляю Даниила Медведева — заслужил, — который теперь станет первым номером», — написал 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема».

Prt Scr instagram.com / @djokernole

Накануне стало известно, что Медведев возглавит рейтинг ATP 28 февраля. Он обойдет Джоковича, который сенсационно уступил 123-й ракетке мира Иржи Веселы в четвертьфинальном матче турнира в Дубае.