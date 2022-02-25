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Земфира не стала отменять концерт на фоне украинских событий

Общество
Земфира не стала отменять концерт на фоне украинских событий
Федеральное агентство политических новостей  /  Комкова Вероника

Москва, 25 февраля. Российская рок-певица и автор песен Земфира дала большой сольный концерт в Москве впервые за последние пять лет. Исполнительница не стала отменять ожидаемое ее поклонниками мероприятие из-за спецоперации России на Украине.

Артистка спела на сцене Music Media Dome одну из своих известных композиций «Не стреляйте, не молчите». Также публика услышала ее легендарные хиты, в числе которых песни «Искала», «Мы разбиваемся», «Маечки», «Прогулка» и многие другие. Земфира предпочла не обращаться с пространной речью к гостям концерта по поводу ситуации на Украине. Она только назвала 24 февраля тяжелым днем.

Россия начала спецоперацию по защите мирных граждан Донбасса утром в четверг. Соответствующее решение принял российский президент Владимир Путин.

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