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Ракетно-ядерный щит надежно защищает Россию от агрессии Запада
Общество
Ракетно-ядерный щит надежно защищает Россию от агрессии Запада
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Благодаря ракетно-ядерному щиту, Россия может не опасаться агрессии Запада. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее экс-министр Великобритании Дэвид Дэвис призвал Лондон оказать помощь Киеву и с воздуха бомбить российские танки.

«Я думаю, опасаться агрессии Запада совершенно не стоит. Пока у нас есть ракетно-ядерный щит, который в свое время создал Иосиф Виссарионович, никакой Запад на нас не нападет», — сказал генерал-лейтенант.

Виктор Соболев также отметил, что Россия четко обозначила мирных характер спецоперации в Донбассе.

«Есть специальная операция, которая не предусматривает бомбардировок жилых кварталов, городов, социальных объектов, а предполагает демилитаризацию и денацификацию Украины. Владимир Владимирович все ясно сказал», — пояснил собеседник ФАН.

Ракетно-ядерный щит надежно защищает Россию от агрессии Запада
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В завершение он добавил, что нынешние события принципиально важны для будущего нашей страны.

«Мы хотим одного, чтобы там был мир. Это первое. Второе, не должно быть плацдарма или так называемой антиРоссии на территории единого народа. Мы же единый народ», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее актер Виктор Сухоруков в беседе с ФАН поддержал признание суверенитета республик Донбасса. Артист заявил, что обеими руками выступает за дружбу народов.

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великобритания украина соболев
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