Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:23
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
10:15
Политика
Президент Казахстана Токаев снял с поста главу МВД Тургумбаева
10:13
Общество
Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Зеленский потребовал от «бухарестской девятки» ввести санкции против России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 10:20
Политика
Зеленский потребовал от «бухарестской девятки» ввести санкции против России
facebook.com  /  Володимир Зеленський

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «бухарестской девятки». Он попросил об оборонной помощи.

Глава государства также потребовал, чтобы страны ввели санкции против России.

Евросоюз и США уже заявили, что введут ограничения против Москвы. Они будут затрагивать экономику.

Владимир Зеленский ранее сказал, что Европа боится защищать Украину. Ему придется делать это «в одиночку», так как западные государства не отвечают на вопросы о вступлении Киева в Североатлантический альянс. Президент расстроился, что не видит желающих воевать вместе с Украиной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский потребовал от «бухарестской девятки» ввести санкции против России
санкции украина донбасс зеленский
Комментировать