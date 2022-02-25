Зеленский потребовал от «бухарестской девятки» ввести санкции против России

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «бухарестской девятки». Он попросил об оборонной помощи.

Глава государства также потребовал, чтобы страны ввели санкции против России.

Евросоюз и США уже заявили, что введут ограничения против Москвы. Они будут затрагивать экономику.

Владимир Зеленский ранее сказал, что Европа боится защищать Украину. Ему придется делать это «в одиночку», так как западные государства не отвечают на вопросы о вступлении Киева в Североатлантический альянс. Президент расстроился, что не видит желающих воевать вместе с Украиной.