Военкор Сладков: Ополчение Донбасса благодарно России за признание независимости

Спецкор ФАН Александр Сладков сейчас находится в Донецке и передает наиболее свежую и актуальную хронику происходящего в Донбассе. Журналист пообщался с ветераном «Русской весны» с позывным Сталкер (Александр Ибрагимов). В прошлом году боец демобилизовался из ополчения и вернулся в Москву, однако в связи с последними событиями решил вновь вернуться в горячую точку.

Ветеран-доброволец высказал свою благодарность за изменения президенту Владимиру Путину.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину — нашему главнокомандующему за то, что он оказал помощь молодой республике», — заявил Сталкер.

Также Ибрагимов поделился прогнозом относительно дальнейшего хода событий.