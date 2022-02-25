Военкор Сладков: Ополчение Донбасса благодарно России за признание независимости

Спецкор ФАН Александр Сладков сейчас находится в Донецке и передает наиболее свежую и актуальную хронику происходящего в Донбассе. Журналист пообщался с ветераном «Русской весны» с позывным Сталкер (Александр Ибрагимов). В прошлом году боец демобилизовался из ополчения и вернулся в Москву, однако в связи с последними событиями решил вновь вернуться в горячую точку.
Ветеран-доброволец высказал свою благодарность за изменения президенту Владимиру Путину.
«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину — нашему главнокомандующему за то, что он оказал помощь молодой республике», — заявил Сталкер.
Также Ибрагимов поделился прогнозом относительно дальнейшего хода событий.
«Ничего плохого не произойдет. Только вперед. Я чувствую, что все будет отлично и у нас, и у ребят, и у республики», — рассказал Сладкову ополченец.