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Спецкор Сладков в Донбассе

Военкор Сладков: Ополчение Донбасса благодарно России за признание независимости

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 09:49
Общество
Военкор Сладков: Ополчение Донбасса благодарно России за признание независимости
Федеральное агентство новостей  / 

Спецкор ФАН Александр Сладков сейчас находится в Донецке и передает наиболее свежую и актуальную хронику происходящего в Донбассе. Журналист пообщался с ветераном «Русской весны» с позывным Сталкер (Александр Ибрагимов). В прошлом году боец демобилизовался из ополчения и вернулся в Москву, однако в связи с последними событиями решил вновь вернуться в горячую точку. 

Ветеран-доброволец высказал свою благодарность за изменения президенту Владимиру Путину.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину — нашему главнокомандующему за то, что он оказал помощь молодой республике», — заявил Сталкер.

Также Ибрагимов поделился прогнозом относительно дальнейшего хода событий. 

«Ничего плохого не произойдет. Только вперед. Я чувствую, что все будет отлично и у нас, и у ребят, и у республики», — рассказал Сладкову ополченец.

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