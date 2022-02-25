Киев, 25 февраля. Американский актер Шон Пенн прибыл в Киев для продолжения работы над своей документальной картиной, посвященной событиям вокруг Украины.

Он начал работать над фильмом в ноябре прошлого года. После съемок артист вернулся на родину и вновь прибыл на Украину 24 февраля. Пенн уже успел взять несколько свежих интервью.

«Режиссер специально приехал в Киев, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят в Украине, и рассказать миру правду», — говорится в заявлении администрации украинского лидера.

ЛНР и ДНР, которые признаны Россией, обратились к Москве за помощью. Президент России Владимиру Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что кровопролитие на совести киевского режима. Глава российского государства также призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов.