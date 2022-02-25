Премьер Казахстана Смаилов предупредил страны ЕАЭС о новых вызовах

Нур-Султан, 25 февраля. Главными вызовами для Евразийского экономического союза являются геополитическая напряженность и высокая инфляция. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Он отметил, что экономики входящих в объединение государств вполне активно восстановились в 2021 году и вышли на допандемийный уровень. Страны ЕАЭС смогли оперативно отреагировать на новые вызовы, добавил казахстанский премьер.

«Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность», — сказал Смаилов.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко в Нур-Султане. Политики обсудили тему сотрудничества двух стран и вопрос укрепления интеграции в Союзном государстве.