Создателям шоу «Форт Боярд» пришлось отказаться от тигров

Париж, 25 февраля. Зоозащитники вынудили создателей шоу «Форт Боярд» отказаться от тигров, заявила продюсер Алексия Ларош-Жубер.

Она договорилась с руководством телеканала о выделении средств для заводчика хищников. На эти деньги тигров будут обеспечивать до конца их дней.

«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — пояснила Ларош-Жубер изданию 20 Minutes.

Российская версия телеигры «Форт Боярд» транслируется с конца девяностых. Новым ведущим проекта стал Сергей Бурунов. Актер добавил юмор в проект.

Ранее победитель нового сезона шоу Николай Наумов решил отправить выигрыш в фонд «Дедморозим». Остальные участники проекта переведут средства на счета других благотворительных организаций.