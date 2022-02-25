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Создателям шоу «Форт Боярд» пришлось отказаться от тигров

Общество
Создателям шоу «Форт Боярд» пришлось отказаться от тигров
vk.com  /  фонд Дедморозим

Париж, 25 февраля. Зоозащитники вынудили создателей шоу «Форт Боярд» отказаться от тигров, заявила продюсер Алексия Ларош-Жубер.

Она договорилась с руководством телеканала о выделении средств для заводчика хищников. На эти деньги тигров будут обеспечивать до конца их дней.

«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — пояснила Ларош-Жубер изданию 20 Minutes.

Российская версия телеигры «Форт Боярд» транслируется с конца девяностых. Новым ведущим проекта стал Сергей Бурунов. Актер добавил юмор в проект.

Ранее победитель нового сезона шоу Николай Наумов решил отправить выигрыш в фонд «Дедморозим». Остальные участники проекта переведут средства на счета других благотворительных организаций.

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шоу тигры форт боярд
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