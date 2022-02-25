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ПФР опубликовал мартовский график выплаты пенсий в Ленинградской области

Экономика
ПФР опубликовал мартовский график выплаты пенсий в Ленинградской области
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 25 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал график выплат пенсий в Ленинградской области на март. Некоторые граждане получат средства на день раньше, уточняют «Невские новости».

Тем пенсионерам, выплаты которым приходятся на 3, 10, 15 и 17 марта, начислят их по обычному графику, а те, кому пенсия переводится 18–19 марта, смогут забрать ее 18-го числа. Пожилым людям, чьи дни поступления ежемесячного пособия приходятся на 4-5, 6-7, 8-9, 11–12, 13–14 и 20–21 марта, стоит ждать их лишь на второй день.

Некоторые пенсионеры с марта будет получать ежемесячную надбавку в среднем по 2600 рублей. Такие изменения касаются отставных военных и бывших сотрудников правоохранительных органов — им проиндексировали выплаты на 8,6%. Кроме того, в 2022 году у пожилых людей вырастет зарплата, если она не достигает МРОТ, сообщает «ФедералПресс».

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