Транспортный налог для многодетных семей отменили в Мордовии

Саранск, 25 февраля. Глава Мордовии Артем Здунов выступил с ежегодным посланием к государственному собранию республики.

В своем обращении Здунов отметил, что формирование дружественной и комфортной среды для семей с детьми должно стать приоритетом работы властей на всех уровнях. По предложению Здунова парламентарии приняли разработанный ранее законопроект об отмене транспортного налога для многодетных семей, сообщают «Известия Мордовии».

Уточняется, что семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет полностью освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Эта налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке.

Ранее ФАН сообщал о подготовке Федеральной налоговой службой (ФНС) нового порядка уплаты налогов с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Граждане смогут совершать переводы средств в счет оплаты несколько налогов одним платежом на Единый налоговый счет (ЕНС).