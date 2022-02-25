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Транспортный налог для многодетных семей отменили в Мордовии
Общество
Транспортный налог для многодетных семей отменили в Мордовии
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 25 февраля. Глава Мордовии Артем Здунов выступил с ежегодным посланием к государственному собранию республики.

В своем обращении Здунов отметил, что формирование дружественной и комфортной среды для семей с детьми должно стать приоритетом работы властей на всех уровнях. По предложению Здунова парламентарии приняли разработанный ранее законопроект об отмене транспортного налога для многодетных семей, сообщают «Известия Мордовии».

Уточняется, что семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет полностью освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Эта налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке.

Ранее ФАН сообщал о подготовке Федеральной налоговой службой (ФНС) нового порядка уплаты налогов с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Граждане смогут совершать переводы средств в счет оплаты несколько налогов одним платежом на Единый налоговый счет (ЕНС).

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отмена семьи транспортный налог
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