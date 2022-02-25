Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты

Можно сказать, что утром 24 февраля мы проснулись в другом мире, который уже не будет прежним. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, что, не побоюсь этого cказать, давно ожидалось всем прогрессивным человечеством. Последователи фашистов Бандеры и Шухевича, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота, восемь долгих лет занимались геноцидом своего же населения, украинцев и русских, которые воспротивились идеям, провозглашенным на Майдане. Подавляя самоопределение Донецка и Луганска, украинские националисты, под одобрение Запада, устроили настоящий геноцид самопровозглашенных республик, не смея тянуть свои руки к Крыму, который в результате прошедшего всенародного референдума, вернулся в состав России.

Восемь лет власти Киева говорили всему миру, что их «самая сильная армия Европы» героически сдерживает российскую от нападок на европейские ценности, находя в этом одобрение западных политиков. Восемь лет лилась наглая и неприкрытая ложь на все попытки России восстановить в ЕС коллективную безопасность, грубо попранную Североатлантическим альянсом и Вашингтоном, придвинувшим свои войска вплотную к российским границам, где Украина стала последним рубежом. Угрозы стали более чем реальными и с этим нужно было что-то делать. Запад растоптал российские предложения о гарантиях безопасности, натравив Киев поскорее решить вопрос самопровозглашенных республик силовым путем. А после заявления Украины о восстановлении ядерного статуса, у России просто не осталось выбора, ведь речь пошла о существовании самого государства.

Федеральное агентство новостей /

Заявление российского президента

В своем обращении президент России Владимир Путин разъяснил цели и задачи специальной операции, которая проводится в отношении постмайданных властей Киева. Ее главная цель: защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Владимир Путин за всю историю своего президентства никогда не позволял себе выполнять какие-либо действия, которые могли бы идти вразрез с положениями международного права, и специальная операция на Украине не стала исключением.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России, и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент России.

Долгожданное возмездие

Масштаб события впечатляет. Можно только отдаленно представлять, какой огромный объем разведывательной и организационной работы был проведен Генеральным Штабом ВС РФ при планировании того, что сейчас происходит на Украине! Как были сведены согласованные по месту и времени работа многих российских воинских подразделений, представителей Сухопутных войск, флота, стратегической, тактической и армейской авиации ВКС, подразделений противовоздушной обороны, Росгвардии, Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций — где каждое подразделение хорошо знает свой маневр.

Briefing by Russian Defence Ministry spokesperson ➡️ https://t.co/K9u4d7V6ZA pic.twitter.com/8jCgCLeUHn — Минобороны России (@mod_russia) February 24, 2022

Из того, что сейчас известно, можно сделать выводы, как развивались события во время выполнения первой фазы специальной операции, целью которой было подавление военной инфраструктуры вооруженных сил и национальной гвардии Украины.

Ранним утром первые удары по назначенным целям были нанесены ракетами «Искандер-М», входящими в состав ракетных бригад общевойсковых и танковой армий ВС РФ, сосредоточенных возле границ с Украиной и ракетами «Калибр» с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Главная задача: подавить средства противовоздушной обороны, чтобы впоследствии обезопасить работу штурмовой и бомбардировочной авиации ВКС. Ударам были подвергнуты станции радиолокационного контроля (всего в первый день — 18 РЛС), пункты управления ПВО, огневые позиции (оценочно) 38-го, 39-го, 1039-го и 1129-го зенитно-ракетных полков Сухопутных войск, 138-й зенитно-ракетной бригады в Днепре, 160-й зенитно-ракетной бригады в Одессе (часть сил также находится в Николаеве), 208-й зенитно-ракетной бригады в Херсоне, а также позиции радиотехнических бригад, узлы связи, обеспечивающие сетевое управление противовоздушной обороны страны.

Затем последовал массированный ракетный удар по инфраструктуре ВВС ВСУ: российская Дальняя авиация (самолеты Ту-95МС и Ту-160М), работая с аэродрома в Энгельсе, выполнив пуски крылатых ракет Х-101, «уделила внимание» одиннадцати военным аэродромам. По оценке Пентагона, озвученной к концу дня, в ударе было задействовано 160 крылатых ракет. Согласно заявлению Минобороны России, в результате ракетного удара было поражено 83 объекта военной инфраструктуры ВСУ, в том числе три командных пункта, поражено здание Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также место расположения 72-го Центра психологических операций — той самой службы, которая многие годы занималась удаленным «минированием» школ, больниц и детских садов в городах Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей /

В результате массированного удара понесли значительные потери авиационные подразделения, базировавшиеся на аэродромах Васильков, Кульбакино, Староконстантинов, Чугуев, Ивано-Франковск, Борисполь и на ряде других. Один истребитель Су-27 украинскому летчику удалось вывести из-под удара и перелететь на аэродром Бакэу в Румынии. Причем самолет прибыл с полным боекомплектом. На сегодня это главный подвиг ВВС Украины. Спустя четыре часа после начала операции, Минобороны России официально сообщило о полном подавлении стратегического ПВО Украины.

Кроме того, были нанесены ракетные удары по местам расположения боевой техники, складам и арсеналам оружия ВСУ в Киеве, Одессе, Харькове, Краматорске, Николаеве, Херсоне, Очакове, Днепре (Днепропетровске), Бердянске, Ивано-Франковске, Луцке, Чугуеве, Виннице, Броварах и других местах скопления сил и средств ВСУ. Уничтожен штаб управления ООС, оборвана связь с подразделениями, стоящими на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

В это же время в небе над Донбассом были сбиты четыре беспилотных разведчика Bayraktar TB2 (вооруженные ракетами), ранее закупленные Украиной в Турции (в дальнейшем в результате ракетного удара была уничтожена и сама база «беспилотников» на аэродроме Кульбакино), а также два бомбардировщика Су-24М. В других локациях были сбиты два истребителя Су-27, боевой вертолет Ми-24, а также транспортный самолет Ан-26, при падении которого погибли пять из 14 человек, находившихся на борту.

Военно-морские силы Украины прекратили свое существование в первые часы проведения специальной операции. Ударами авиации корабли ВМСУ были уничтожены или поражены у причальных стенок. Громадный ущерб нанесен военно-морской базе в Очакове, в строительстве которой активнейшее участие принимала Великобритания. Также под контроль России был взят остров Змеиный.

Федеральное агентство новостей /

В это же время подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР приступили к боевым действиям против подразделений ВСУ, стоящих вдоль линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны России, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение — это фиксируется средствами разведки. Появилась информация, что командование 53-й механизированной бригады запросило гуманитарный коридор для вывода своих подразделений во избежание гибели людей. По сообщениям Минобороны России продвижение войск Народной Милиции на этом направлении составило до 6-7 километров, при том, что ополченцам приходится взламывать полевую оборону ВСУ, которую они строили восемь лет.

Действия сухопутных группировок России начались по трем основным направлениям: «крымская» (техника обозначена двумя белыми полосами) движется в направлении Херсона и Мелитополя, «харьковская» (боевая техника обозначена белой буквой Z) действует в направлении Харьков и Сумы с последующей задачей выхода на Днепропетровск и Полтаву, «киевская» (обозначена белой буквой V) имеет основное направление на Киев, возможно, Житомир и Винницу.

Силами российских ВДВ взят под контроль аэродром Гостомель, находящийся в 18 километрах к северо-западу от Киева. Под контроль российской армии взята Чернобыльская атомная электростанция. Отступая, части ВСУ подрывают за собой мосты. СБУ замечена в минировании критически важной инфраструктуры, уничтожение которой может привести к гибели большого числа мирных жителей.

Восемь лет Киев мнил, что он борется с российской армией. Первые сутки настоящей, а не мнимой борьбы, продемонстрировали полное оперативно-тактическое преимущество ВС РФ. Очень хочется верить, что специальная операция на Украине ясно даст понять остальным западным «партнерам», что пришло время серьезно поговорить об архитектуре безопасности в Европе и в мире в целом.

Впереди еще много работы. Тяжелой, но справедливой. Которую обязательно нужно сделать.

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