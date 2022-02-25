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Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты

Весь мир
Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты
Федеральное агентство новостей  / 

Можно сказать, что утром 24 февраля мы проснулись в другом мире, который уже не будет прежним. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, что, не побоюсь этого cказать, давно ожидалось всем прогрессивным человечеством. Последователи фашистов Бандеры и Шухевича, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота, восемь долгих лет занимались геноцидом своего же населения, украинцев и русских, которые воспротивились идеям, провозглашенным на Майдане. Подавляя самоопределение Донецка и Луганска, украинские националисты, под одобрение Запада, устроили настоящий геноцид самопровозглашенных республик, не смея тянуть свои руки к Крыму, который в результате прошедшего всенародного референдума, вернулся в состав России.

Восемь лет власти Киева говорили всему миру, что их «самая сильная армия Европы» героически сдерживает российскую от нападок на европейские ценности, находя в этом одобрение западных политиков. Восемь лет лилась наглая и неприкрытая ложь на все попытки России восстановить в ЕС коллективную безопасность, грубо попранную Североатлантическим альянсом и Вашингтоном, придвинувшим свои войска вплотную к российским границам, где Украина стала последним рубежом. Угрозы стали более чем реальными и с этим нужно было что-то делать. Запад растоптал российские предложения о гарантиях безопасности, натравив Киев поскорее решить вопрос самопровозглашенных республик силовым путем. А после заявления Украины о восстановлении ядерного статуса, у России просто не осталось выбора, ведь речь пошла о существовании самого государства.

Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты
Федеральное агентство новостей /

Заявление российского президента

В своем обращении президент России Владимир Путин разъяснил цели и задачи специальной операции, которая проводится в отношении постмайданных властей Киева. Ее главная цель: защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Владимир Путин за всю историю своего президентства никогда не позволял себе выполнять какие-либо действия, которые могли бы идти вразрез с положениями международного права, и специальная операция на Украине не стала исключением.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России, и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил президент России.

Долгожданное возмездие

Масштаб события впечатляет. Можно только отдаленно представлять, какой огромный объем разведывательной и организационной работы был проведен Генеральным Штабом ВС РФ при планировании того, что сейчас происходит на Украине! Как были сведены согласованные по месту и времени работа многих российских воинских подразделений, представителей Сухопутных войск, флота, стратегической, тактической и армейской авиации ВКС, подразделений противовоздушной обороны, Росгвардии, Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций — где каждое подразделение хорошо знает свой маневр.

Из того, что сейчас известно, можно сделать выводы, как развивались события во время выполнения первой фазы специальной операции, целью которой было подавление военной инфраструктуры вооруженных сил и национальной гвардии Украины.

Ранним утром первые удары по назначенным целям были нанесены ракетами «Искандер-М», входящими в состав ракетных бригад общевойсковых и танковой армий ВС РФ, сосредоточенных возле границ с Украиной и ракетами «Калибр» с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Главная задача: подавить средства противовоздушной обороны, чтобы впоследствии обезопасить работу штурмовой и бомбардировочной авиации ВКС. Ударам были подвергнуты станции радиолокационного контроля (всего в первый день — 18 РЛС), пункты управления ПВО, огневые позиции (оценочно) 38-го, 39-го, 1039-го и 1129-го зенитно-ракетных полков Сухопутных войск, 138-й зенитно-ракетной бригады в Днепре, 160-й зенитно-ракетной бригады в Одессе (часть сил также находится в Николаеве), 208-й зенитно-ракетной бригады в Херсоне, а также позиции радиотехнических бригад, узлы связи, обеспечивающие сетевое управление противовоздушной обороны страны.

Затем последовал массированный ракетный удар по инфраструктуре ВВС ВСУ: российская Дальняя авиация (самолеты Ту-95МС и Ту-160М), работая с аэродрома в Энгельсе, выполнив пуски крылатых ракет Х-101, «уделила внимание» одиннадцати военным аэродромам. По оценке Пентагона, озвученной к концу дня, в ударе было задействовано 160 крылатых ракет. Согласно заявлению Минобороны России, в результате ракетного удара было поражено 83 объекта военной инфраструктуры ВСУ, в том числе три командных пункта, поражено здание Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также место расположения 72-го Центра психологических операций — той самой службы, которая многие годы занималась удаленным «минированием» школ, больниц и детских садов в городах Российской Федерации.

Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты
Федеральное агентство новостей /

В результате массированного удара понесли значительные потери авиационные подразделения, базировавшиеся на аэродромах Васильков, Кульбакино, Староконстантинов, Чугуев, Ивано-Франковск, Борисполь и на ряде других. Один истребитель Су-27 украинскому летчику удалось вывести из-под удара и перелететь на аэродром Бакэу в Румынии. Причем самолет прибыл с полным боекомплектом. На сегодня это главный подвиг ВВС Украины. Спустя четыре часа после начала операции, Минобороны России официально сообщило о полном подавлении стратегического ПВО Украины. 

Кроме того, были нанесены ракетные удары по местам расположения боевой техники, складам и арсеналам оружия ВСУ в Киеве, Одессе, Харькове, Краматорске, Николаеве, Херсоне, Очакове, Днепре (Днепропетровске), Бердянске, Ивано-Франковске, Луцке, Чугуеве, Виннице, Броварах и других местах скопления сил и средств ВСУ. Уничтожен штаб управления ООС, оборвана связь с подразделениями, стоящими на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. 

В это же время в небе над Донбассом были сбиты четыре беспилотных разведчика Bayraktar TB2 (вооруженные ракетами), ранее закупленные Украиной в Турции (в дальнейшем в результате ракетного удара была уничтожена и сама база «беспилотников» на аэродроме Кульбакино), а также два бомбардировщика Су-24М. В других локациях были сбиты два истребителя Су-27, боевой вертолет Ми-24, а также транспортный самолет Ан-26, при падении которого погибли пять из 14 человек, находившихся на борту.

Военно-морские силы Украины прекратили свое существование в первые часы проведения специальной операции. Ударами авиации корабли ВМСУ были уничтожены или поражены у причальных стенок. Громадный ущерб нанесен военно-морской базе в Очакове, в строительстве которой активнейшее участие принимала Великобритания. Также под контроль России был взят остров Змеиный.

Алексей Суконкин об итогах первого дня спецоперации России: пришло время расплаты
Федеральное агентство новостей /

В это же время подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР приступили к боевым действиям против подразделений ВСУ, стоящих вдоль линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны России, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение — это фиксируется средствами разведки. Появилась информация, что командование 53-й механизированной бригады запросило гуманитарный коридор для вывода своих подразделений во избежание гибели людей. По сообщениям Минобороны России продвижение войск Народной Милиции на этом направлении составило до 6-7 километров, при том, что ополченцам приходится взламывать полевую оборону ВСУ, которую они строили восемь лет.

Действия сухопутных группировок России начались по трем основным направлениям: «крымская» (техника обозначена двумя белыми полосами) движется в направлении Херсона и Мелитополя, «харьковская» (боевая техника обозначена белой буквой Z) действует в направлении Харьков и Сумы с последующей задачей выхода на Днепропетровск и Полтаву, «киевская» (обозначена белой буквой V) имеет основное направление на Киев, возможно, Житомир и Винницу. 

Силами российских ВДВ взят под контроль аэродром Гостомель, находящийся в 18 километрах к северо-западу от Киева. Под контроль российской армии взята Чернобыльская атомная электростанция. Отступая, части ВСУ подрывают за собой мосты. СБУ замечена в минировании критически важной инфраструктуры, уничтожение которой может привести к гибели большого числа мирных жителей.

Восемь лет Киев мнил, что он борется с российской армией. Первые сутки настоящей, а не мнимой борьбы, продемонстрировали полное оперативно-тактическое преимущество ВС РФ. Очень хочется верить, что специальная операция на Украине ясно даст понять остальным западным «партнерам», что пришло время серьезно поговорить об архитектуре безопасности в Европе и в мире в целом.

Впереди еще много работы. Тяжелой, но справедливой. Которую обязательно нужно сделать.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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