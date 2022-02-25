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Прохожий спас мальчика от стаи агрессивных собак в Приморье

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 09:31
Общество
Прохожий спас мальчика от стаи агрессивных собак в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 25 февраля. Свора бродячих псов набросилась на ребенка, когда тот возвращался домой с тренировки. Помощь мальчику сумел оказать проходящий мимо мужчина. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Инцидент произошел в поселке Заводской. По информации ведомства, беспризорные собаки набросились на несовершеннолетнего и покусали ему руки и ноги. Пострадавший не смог отбиться от агрессивных животных самостоятельно. На ситуацию обратил внимание неравнодушный прохожий, который и отогнал псов с помощью палки.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители в ходе проверки дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны контролировать численность и отлов дворняг.

Глава Салехарда спас мать с дочерью от напавшей своры собак, передает URA.RU. Женщина выразила благодарность мэру в социальной сети.

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