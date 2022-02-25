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Представители ОБСЕ остаются на территории ДНР

Политика
Представители ОБСЕ остаются на территории ДНР
ИА &quot;Народные новости&quot;  /  Надежда Нартикоева

Донецк, 25 февраля. Сотрудники специальном мониторинговой миссии ОБСЕ не уехали из Донецкой Народной Республики. Сейчас вся парковка гостиницы, где находятся наблюдатели, заполнена служебными автомобилями.

Сами представители ОБСЕ тоже время от времени выходят из здания, информирует корреспондент РИА Новости.

Ранее организация объявила об эвакуации своих сотрудников с территории Украины. Их беспокоит ситуация с безопасностью. Пока процедура не проводится, ОБСЕ ждет, когда ситуация немного нормализуется, чтобы люди могли без риска для жизни покинуть страну.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в отношении Украины. Москва не ставит перед собой цели оккупировать территории соседнего государства, добавил лидер РФ.

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