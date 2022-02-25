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Туроператоров России призвали оказывать полное содействие туристам на южных курортах

Общество
Туроператоров России призвали оказывать полное содействие туристам на южных курортах
pixabay.com  /  ivanchap0303

Москва, 25 февраля. Ростуризм призвал владельцев гостиниц и туроператоров продлить проживание в отелях на южных курортах России без повышения цен, сообщили в ведомстве.

На фоне сложившейся в Украине ситуации Ростуризм попросил с пониманием отнестись к гостям, которые не могут покинуть регион из-за закрытия аэропортов. Туроператоры и гостиничный бизнес должны продлить проживание туристов без повышения стоимости услуг, говорится в сообщении.

«При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — подчеркнули в Ростуризме.

Росавиация накануне призвала авиакомпании организовать альтернативные маршруты при организации перевозки граждан с юга России. Также 24 февраля стало известно о закрытии международного аэропорта Харькова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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туристы ростуризм отели
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