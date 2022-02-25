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Более 10 мирных жителей ДНР за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 09:28
Армия
Более 10 мирных жителей ДНР за сутки получили ранения в результате обстрелов ВСУ
Новостное агентство «Харьков»  /  Георгий Медведев

Донецк, 25 февраля. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в очередной раз привели к ранениям и гибели мирных жителей Донецкой Народной Республики.

Как говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за сутки в результате обстрелов украинской армии получили ранения 12 мирных жителей. Еще два человека погибли.

В целом, за указанный промежуток времени территория республики была обстреляна 139 раз. Также ранее сообщалось, что ВСУ возобновили обстрелы Горловки и прилегающих к городу поселков.

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