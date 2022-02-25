Глава Белгородской области Гладков заявил, что ночь в регионе прошла без происшествий

Белгород, 25 февраля. Минувшая ночь на территориях Белгородской области, которые граничат с Украиной, прошла спокойно и без происшествий.

Тем жителям приграничных районов, чьи дома были разрушены, окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Хочу проехать по тем районам, которые соприкасаются с государственной границей Украины, встретиться с главами, с жителями, посмотреть текущую ситуацию уже на местах», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Также Гладков подчеркнул, что все граничащие с Украиной предприятия Белгородской области работают в штатном режиме. Все службы на местах, объекты энергоснабжения функционируют.

Эвакуированные в Московскую область жители Донбасса ранее признались, что после жизни под обстрелами теперь чувствуют себя словно в раю. По их словам, в подмосковном Клину они окружены заботой и получают всю необходимую помощь, пишет «Ридус».