Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:21
10:20
Общество
Новый автомобильный мост через Клязьму построят во Владимире
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
10:15
Политика
Президент Казахстана Токаев снял с поста главу МВД Тургумбаева
10:13
Общество
Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Сопредседатель АдГ Крупалла настояла на открытости дипотношений с Россией

Политика
Сопредседатель АдГ Крупалла настояла на открытости дипотношений с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 февраля. Дипломатические отношения с Россией должны быть открыты, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По мнению парламентария, урегулирование конфликтных ситуаций в таком случае должно быть возможно только в дипломатическом ключе — за столом переговоров. Слова Крупаллы передают РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве любых дипотношений с Россией. Также украинский лидер активно поддержал инициативы по введению мощных антироссийских санкций, в том числе — персональных, против главы РФ Владимира Путина. При этом украинский лидер предложил российскому коллеге организовать дипломатическую встречу на фоне обостренной ситуации на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сопредседатель АдГ Крупалла настояла на открытости дипотношений с Россией
россия донбасс германия крупалла
Комментировать