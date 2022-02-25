Сопредседатель АдГ Крупалла настояла на открытости дипотношений с Россией

Берлин, 25 февраля. Дипломатические отношения с Россией должны быть открыты, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По мнению парламентария, урегулирование конфликтных ситуаций в таком случае должно быть возможно только в дипломатическом ключе — за столом переговоров. Слова Крупаллы передают РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве любых дипотношений с Россией. Также украинский лидер активно поддержал инициативы по введению мощных антироссийских санкций, в том числе — персональных, против главы РФ Владимира Путина. При этом украинский лидер предложил российскому коллеге организовать дипломатическую встречу на фоне обостренной ситуации на Украине.