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Центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде
Общество
Центр постинтернатного сопровождения для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. К концу 2023 года в Сергиевом Посаде планируют окончить строительство первого в России центра постинтернатного сопровождения для слепоглухих.

Учиться и жить в новом центре предстоит молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает издание «Вести Подмосковья». Задача центра состоит в том, чтобы оказывать поддержку человеку с ограниченными возможностями после его совершеннолетия, научить профессиям, помочь адаптироваться в жизни. В Сергиевом Посаде уже имеется семейный центр для обучения и воспитания слепоглухих детей от 3 до 18 лет. Теперь у них появится после достижения 18-летнего возраста возможность остаться в привычной и удобной среде.

В центре возведут три двухэтажных жилых блока, медицинские помещения и учебно-производственный мастерские. В спортзале можно будет заниматься гол-болом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и плаванием. Кроме того, предусмотрены актовый зал, кинозал и библиотека.

Ранее ФАН писал, что Подмосковье вошло в пятерку самых популярных у туристов регионов. В городах Дмитров, Коломна, Сергиев Посад россияне любят проводить каникулы и деловые мероприятия.

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