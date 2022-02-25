Депутат Шеремет предложил восстановить движение поездов между Крымом и Украиной

Москва, 25 февраля. Крым и Украина должны возобновить железнодорожное сообщение. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от региона Максим Шеремет.

Он напомнил, что поезда прекратили ходить почти восемь лет назад. Сейчас на Крымский полуостров снова пошла пресная вода из Днепра. Вслед за этим стоило бы восстановить железнодорожное сообщение, сказал Шеремет РИА Новости.

«Сегодня необходимо ставить вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными от националистов регионами Украины. Транспортная блокада полуострова должна быть снята», — заявил депутат.

Министерство обороны РФ 24 февраля сообщило, что Северо-Крымский канал вновь заполнился днепровской водой. Подача была закрыта с 2014 года.