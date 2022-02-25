Матвиенко: цель спецоперации ВС РФ по защите Донбасса заключается в демилитаризации Украины

Москва, 25 февраля. Специальная военная операция России по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала происходящее.

По словам Матвиенко, у России не оставалось иного действия, как начать спецоперацию, целью которой является установление мира и демилитаризация Украины.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к гражданам страны. Он объяснил, что Украина не оставила выбора, а ситуация требовала решительных действий. Глава государства обратился с просьбой к украинским военным сложить оружие, не выполнять преступных приказов и вернуться домой к своим семьям.